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17:35, 24 декабря 2024Мир

Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву

Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Проведена военная операция, в ходе которой по военному объекту израильского противника в оккупированном районе Яффо была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"», — говорится в заявлении.

Ракета успешно достигла своей цели, отметили хуситы.

Ранее представители йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали Тель-Авив и Ашкелон с помощью беспилотников «Яффо». По утверждению хуситов, все цели были успешно поражены.

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