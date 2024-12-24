Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву

Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Проведена военная операция, в ходе которой по военному объекту израильского противника в оккупированном районе Яффо была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"», — говорится в заявлении.

Ракета успешно достигла своей цели, отметили хуситы.

Ранее представители йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали Тель-Авив и Ашкелон с помощью беспилотников «Яффо». По утверждению хуситов, все цели были успешно поражены.