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21:16, 23 декабря 2024Мир

Хуситы ударили по Тель-Авиву беспилотниками

Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив и Ашкелон беспилотниками «Яффо»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы из исламистского движения «Ансар Аллах» атаковали Тель-Авив и Ашкелон беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что удары наносились двумя беспилотниками «Яффо». По утверждению хуситов, все цели были успешно поражены.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем распорядился атаковать военные объекты йеменских ополченцев-хуситов в Йемене. Он пообещал, что подобные удары не будут единичными случаями и израильские военные будут готовы наносить их в дальнейшем.

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