Хуситы ударили по Тель-Авиву беспилотниками

Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив и Ашкелон беспилотниками «Яффо»

Йеменские хуситы из исламистского движения «Ансар Аллах» атаковали Тель-Авив и Ашкелон беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что удары наносились двумя беспилотниками «Яффо». По утверждению хуситов, все цели были успешно поражены.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем распорядился атаковать военные объекты йеменских ополченцев-хуситов в Йемене. Он пообещал, что подобные удары не будут единичными случаями и израильские военные будут готовы наносить их в дальнейшем.