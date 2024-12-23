Нетаньяху распорядился атаковать хуситов в Йемене

Нетаньяху распорядился атаковать военные объекты хуситов в Йемене

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем распорядился атаковать военные объекты йеменских ополченцев-хуситов в Йемене. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В последние дни мы вместе с министром обороны дали указание ЦАХАЛ атаковать стратегические объекты хуситов совершенными ударами. Мы уничтожили значительные террористические действия, которые использовали хуситы», — рассказал глава правительства в ходе выступления в парламенте.

Нетаньяху подчеркнул, что подобные удары не будут единичными случаями и ЦАХАЛ будет готов наносить их в дальнейшем.

Ранее стало известно, что израильская разведка «Моссад» провела целую операцию по пиару пейджеров, способных нести взрывающиеся устройства, на платформе YouTube, чтобы ливанская шиитская группировка «Хезболла» обратила на них внимание и закупила. Собеседник телеканала CBS News рассказал, что представители ливанской группировки не подозревали о происхождении созданных средств связи.