Хуситы заявили об успешном ударе по Израилю

Хуситы заявили об успешном ударе по электростанции в районе Тель-Авива

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об успешном ударе по электростанции в районе Тель-Авива. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, передает Al-Masirah.

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" принадлежащую израильскому врагу электростанцию», — приводит телеканал слова официального представителя.

По словам Сарии, цель была успешно поражена. Дополнительно уточняется, что также был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по одному из военных объектов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

31 декабря прошлого года хуситы атаковали ракетами и беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman. При этом 28 декабря США и Великобритания атаковали позиции йеменских ополченцев в ответ на их атаку гиперзвуковой баллистической ракетой израильской военно-воздушной базы «Неватим» в пустыне Негев.