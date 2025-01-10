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23:38, 10 января 2025Мир

США нарастили производство боеприпасов с начала конфликта на Украине

Пентагон: США за время конфликта на Украине нарастили производство боеприпасов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

США за время конфликта на Украине нарастили производство боеприпасов калибра 155 миллиметров, на 116 процентов — ракет ПВО, на 60 процентов — боеприпасов для HIMARS. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

В ведомстве также сообщили, что производство ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны (ПВО) выросло на 116 процентов, с 21 до среднего значения 48,6 в месяц, а боеприпасов для РЗСО HIMARS с пяти до восьми в месяц.

Кроме того, на 64 процента выросло производство стволов для гаубиц М777 — с 11 до 18 в месяц, на 40 процентов — ракет GMLRS, на 18 процентов — ракет AIM-9X и на 14 процентов — противотанковых комплексов Javelin.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут Вооруженным силам Украины переломить ситуацию на поле боя. В такой войне ни одна отдельная система вооружений не может кардинально изменить ситуацию, отметил он.

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