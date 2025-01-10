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22:29, 10 января 2025Мир

В Пентагоне высказались о расширении перечня вооружений для Украины

Пентагон: США не принимали решения о расширении перечня вооружений для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США не принимали решения о расширении перечня вооружений для отправки на Украину, Киев получает ту же помощь, что и раньше. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались возможным расширением номенклатуры вооружений, поставляемых Киеву.

«Нет, никаких новых средств не было», — высказалась Сингх.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ситуацию на поле боя. В такой войне ни одна отдельная система вооружений не может кардинально изменить ситуацию, отметил он.

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