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00:31, 10 января 2025Мир

В Пентагоне сделали заявления насчет поставок вооружения Украине

Глава Пентагона Остин заявил, что отдельно взятые вооружения не помогут ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Об этом заявил по итогам заседания контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, глава Пентагона Ллойд Остин, пишет ТАСС.

В частности, Ллойд рассказал о поставках Киеву с начала российской спецоперации систем ПВО, беспилотников, реактивных систем залпового огня HIMARS. «На самом деле, многие из этих менее ключевых систем оказали гораздо большее влияние на поле боя, чем некоторые более значимые системы, которые мы также помогли предоставить», — отметил он.

В частности, он упомянул танки Abrams, истребители F-16 и тактические баллистические ракеты ATACMS. В такой войне ни одна отдельная система вооружений не может кардинально изменить ситуацию, заявил Ллойд Остин.

Накануне стало известно, что Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине в 500 миллионов долларов. Он будет включать в себя боеприпасы и оборудование для американских истребителей F-16.

До этого американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

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