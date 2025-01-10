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17:12, 10 января 2025Путешествия

Стала известна судьба застрявших в Египте российских туристов

Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российские туристы, застрявшие на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, вылетели в Москву. О судьбе россиян сообщает «Москва 24» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Ранее стало известно, что рейс EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву задерживается почти на 17 часов. Воздушное судно должно было вылететь в столичный аэропорт Домодедово еще в четверг, 9 января, в 17:00 по местному времени.

При этом посадку задержали, пассажиры поднялись на борт на час позже, однако после их попросили покинуть салон самолета. Позже представители авиакомпании уведомили, что у лайнера возникли проблемы с шасси, поэтому полет отложили.

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