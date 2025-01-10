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10:20, 10 января 2025Путешествия

Появились подробности о застрявших в Египте российских туристах

TourDom: рейс EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву задерживается на 17 часов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Massimo Insabato / Globallookpress.com

Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву задерживается почти на 17 часов. Подробности о застрявших в Египте российских туристах появились у портала TourDom.

По расписанию воздушное судно должно было вылететь в столичный аэропорт Домодедово еще в четверг, 9 января, в 18:00 по Москве, однако посадку задержали, люди поднялись на борт на час позже, после чего их попросили покинуть салон самолета.

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Представители перевозчика пояснили, что у лайнера возникли проблемы с шасси, поэтому полет отложили. «Нам сказали, что потребуется около часа на устранение неисправности, — рассказала изданию одна из пассажирок. — Все это время рейс переносили, но в итоге его отменили».

По ее словам, в EgyptAir не могут дать клиентам внятных объяснений. При этом отмечается, что путешественникам все-таки пообещали предоставить отель. В настоящее время организуется трансфер до места отдыха. Более того, согласно онлайн-табло Домодедово, вылет самолета намечен на 16:40 мск.

Ранее сообщалось, что россияне не могут улететь из Шарм-эш-Шейха. Туристы столкнулись с отменой рейса авиакомпании EgyptAir в Москву после задержки на 7,5 часа.

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