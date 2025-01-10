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18:35, 10 января 2025Россия

Студент московского вуза покончил с собой после переписки с украинскими мошенниками

РИА Новости: Студент МФТИ покончил с собой после переписки с мошенниками
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Студент Московского физико-технического института (МФТИ) покончил с собой после звонков телефонных мошенников и переписки с ними. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Близкие россиянина уточнили, что с ним вышли на связь неизвестные с Украины.

По словам собеседника издания, студента не стало 21 декабря. Его мать пояснила, что весь тот день ее сын находился в переписке с неизвестными и отвечал на их звонки. К вечеру он отключил свой телефон и перестал выходить на связь.

Знакомая студента, с которой он, предположительно, состоял в романтических отношениях, заявила, что к его смерти причастны «мошенники-всушники».

Ранее телефонные мошенники похитили почти 7,5 миллиона рублей у 72-летней жительницы Москвы. Ее собеседник представился священником храма, прихожанкой которого была женщина. Затем он пообещал, что с горожанкой свяжется некий сотрудник ФСБ.

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