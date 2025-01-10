Стюардесса в мини забралась на тележку для еды в самолете и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании забралась на тележку для еды в самолете и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в темно-синей мини-юбке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила туфлями на высоком каблуке, оранжевым шейным платком и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Очень красивая девушка», «Вау», «Великолепная», «Милая», — написали они.

Ранее российская стюардесса высказала непопулярное мнение об авиаперелетах. По словам бортпроводницы, во время сильного тумана не все самолеты могут осуществлять посадку — если у пилота нет достаточной квалификации для такого приземления, то борт уйдет на запасной аэродром.

