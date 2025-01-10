Суд арестовал на три месяца поджегшего дом с людьми в российском регионе иностранца

В Подмосковье суд арестовал на три месяца иностранца, поджегшего дом с людьми

В Подмосковье суд арестовал на три месяца иностранца, поджегшего дом с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний мужчина планировал расправиться с двумя людьми, находящимися в доме. Он облил бензином из канистры крыльцо и входную дверь, а затем поджег. Из-за возникшего пожара 42-летняя женщина не успела выбраться и получила травмы, несовместимые с жизнью. Двое других жителей вовремя покинули место происшествия.

Мужчина вину признал и рассказал о мотивах. По ходатайству следствия суд арестовал его до 8 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в российском регионе полицейские задержали иностранца за поджог жилого дома с людьми.