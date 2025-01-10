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17:42, 10 января 2025Силовые структуры

Суд арестовал на три месяца поджегшего дом с людьми в российском регионе иностранца

В Подмосковье суд арестовал на три месяца иностранца, поджегшего дом с людьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Подмосковье суд арестовал на три месяца иностранца, поджегшего дом с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний мужчина планировал расправиться с двумя людьми, находящимися в доме. Он облил бензином из канистры крыльцо и входную дверь, а затем поджег. Из-за возникшего пожара 42-летняя женщина не успела выбраться и получила травмы, несовместимые с жизнью. Двое других жителей вовремя покинули место происшествия.

Мужчина вину признал и рассказал о мотивах. По ходатайству следствия суд арестовал его до 8 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в российском регионе полицейские задержали иностранца за поджог жилого дома с людьми.

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