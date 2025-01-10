Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение по делу о документах

Суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент я выношу этот приговор по всем 34 пунктам обвинения», — заявил судья.

Безусловное освобождение предполагает отсутствие штрафа или тюремного срока при том, что обвинительный приговор остается в силе, в отличие от оправдательного приговора. Таким образом, Трамп станет первым американским лидером, занявшим пост президента с судимостью за уголовные преступления. Конституция США не запрещает избираться на эту должность в подобных случаях.

Ранее Верховный суд США отклонил ходатайство избранного американского президента о переносе срока вынесения приговора по делу о фальсификации документов.