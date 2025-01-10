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11:24, 10 января 2025Мир

Верховный суд США принял решение о вынесении приговора Трампу

Fox News: Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Верховный суд США отклонил ходатайство избранного американского президента Дональда Трампа о переносе срока вынесения приговора по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«Ходатайство о приостановке дела отклонено (...). Предполагаемые нарушения доказательств на судебном процессе могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции», — отмечается в постановлении суда.

Также в документе Верховного суда США подчеркивается, что «бремя, которое приговор наложит на исполнение обязанностей будущего главы Белого дома, относительно несущественно» в свете заявленного намерения суда вынести приговор о «безусловном освобождении» после краткого виртуального слушания.

4 января стало известно, что суд Нью-Йорка вынесет приговор Трампу по делу о фальсификации документов 10 января, политика также обязали явиться на заседание. Отмечается, что суд предпочел провести заседание до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января.

В декабре прошлого года суд Нью-Йорка постановил, что Трамп не имеет иммунитета по уголовному делу о подлоге документов компании Trump Organization.

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