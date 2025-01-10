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21:01, 10 января 2025Забота о себе

Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливой жизни с молодым мужем

Певица Татьяна Буланова заявила, что молодой муж дорожит отношениями с ней
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Татьяна Буланова, которая летом 2023 года вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, раскрыла секрет счастливой жизни с молодым мужем. 55-летнюю артистку цитирует журнал «Коллекция Караван историй».

Буланова заявила, что с мужем, который моложе нее на 19 лет, ни разу серьезно не ругалась, поскольку мужчина любит ее и дорожит этими отношениями. «Предыдущий муж любил только себя. Это печально, такого мужчину не хотелось бы никому пожелать», — поделилась она своими мыслями.

Отмечается, что Буланова большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге, а ее муж — в Москве. Они видятся, когда певица бывает в столице для съемок или выступлений. При этом Рудневу, по словам артистки, жизнь на два города очень не нравится. «Он мечтает меня перевезти в Москву, но я же коренная петербурженка и поэтому сопротивляюсь», — заключила она.

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