Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

Избранный президент США Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что они с бывшим американским лидером Бараком Обамой нравятся друг другу. Об этом сообщает NBC News.

Республиканца спросили о вирусном видео, на котором политики беседуют во время похорон бывшего президента Джимми Картера. Он отметил, что не подозревал, насколько дружелюбным выглядело их общение.

«Мы, наверное, нравимся друг другу. У нас немного разные взгляды, верно? Мы просто поладили. Я поладил почти со всеми», — допустил взаимную симпатию Трамп.

Ранее эксперт Джереми Фримена рассказал, что Трамп во время беседы с Обамой на церемонии прощания с Картером предложил ему найти место для обсуждения вопросов без прессы. Отмечается, что политики, вероятно, обсуждали международные соглашения. Между тем, детали разговора остались неизвестны.