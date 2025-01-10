Трамп заявил о просьбах жителей Гренландии присоединить остров к США

Трамп опубликовал видео с якобы просьбами жителей Гренландии о присоединении

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео с якобы просьбами жителей Гренландии о присоединении в состав страны. Соответствующее видео политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа-младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами — скоро!», — написал американский лидер.

Ранее гренландский депутат Пипалук Линге заявила, что визит Дональда Трампа-младшего, сына президента США Дональда Трампа, на Гренландию является срежиссированным шоу. По ее словам, он даже не планировал встретиться с гренландскими чиновниками и приехал, лишь чтобы «снять забавный видеоконтент для подкаста.