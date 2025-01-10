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09:25, 10 января 2025Мир

В Гренландии назвали визит Трампа-младшего на остров срежиссированным шоу

Politico: в Гренландии назвали срежиссированным визит Трампа-младшего на остров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters

В парламенте Гренландии назвали визит Дональда Трампа-младшего, сына избранного президента США Дональда Трампа, на остров срежиссированным шоу. С таким заявлением в интервью американскому журналу Politico выступила гренландский депутат Пипалук Линге.

«Все это было подстроено, чтобы создать впечатление, что мы — гренландский народ — являемся [приверженцами] MAGA (политического движения Трампа-старшего Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») и хотим быть частью США», — сказала она.

Парламентарий отметила, что Трамп-младший даже не планировал встретиться с гренландскими чиновниками и приехал, лишь чтобы «снять забавный видеоконтент для подкаста».

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его слов о находящейся под датской юрисдикцией Гренландии и предложила ему поговорить.

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