В Гренландии назвали визит Трампа-младшего на остров срежиссированным шоу

Politico: в Гренландии назвали срежиссированным визит Трампа-младшего на остров

В парламенте Гренландии назвали визит Дональда Трампа-младшего, сына избранного президента США Дональда Трампа, на остров срежиссированным шоу. С таким заявлением в интервью американскому журналу Politico выступила гренландский депутат Пипалук Линге.

«Все это было подстроено, чтобы создать впечатление, что мы — гренландский народ — являемся [приверженцами] MAGA (политического движения Трампа-старшего Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») и хотим быть частью США», — сказала она.

Парламентарий отметила, что Трамп-младший даже не планировал встретиться с гренландскими чиновниками и приехал, лишь чтобы «снять забавный видеоконтент для подкаста».

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его слов о находящейся под датской юрисдикцией Гренландии и предложила ему поговорить.