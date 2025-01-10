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23:45, 10 января 2025Мир

Промышленный эксперт допустил снятие санкций США на металлы из России

Эксперт Хазанов: Трамп снимет ограничения на алюминий, медь, никель и уран из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп снимет ограничения на алюминий, медь, никель и уран из России, допустил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, политик не пойдет на полную отмену всех санкций против РФ, но ему может быть выгодно снять отдельные запреты.

«В качестве возможных кандидатов на снятие ограничений можно рассматривать алюминий, медь, никель и уран», — допустил он. По данным специалиста, поставки первых трех металлов не играли большой роли в американском импорте. Он добавил, что уран нужен энергетике США.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Трамп не сможет снять санкции против России без одобрения Конгресса, что станет для него серьезным препятствием.

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