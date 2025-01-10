Промышленный эксперт допустил снятие санкций США на металлы из России

Эксперт Хазанов: Трамп снимет ограничения на алюминий, медь, никель и уран из РФ

Избранный американский президент Дональд Трамп снимет ограничения на алюминий, медь, никель и уран из России, допустил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, политик не пойдет на полную отмену всех санкций против РФ, но ему может быть выгодно снять отдельные запреты.

«В качестве возможных кандидатов на снятие ограничений можно рассматривать алюминий, медь, никель и уран», — допустил он. По данным специалиста, поставки первых трех металлов не играли большой роли в американском импорте. Он добавил, что уран нужен энергетике США.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Трамп не сможет снять санкции против России без одобрения Конгресса, что станет для него серьезным препятствием.