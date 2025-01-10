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19:25, 10 января 2025Мир

В Белом доме назвали препятствие для снятия Трампом санкций против России

Кирби: Трамп не сможет снять санкции против России без одобрения Конгресса
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет снять санкции против России без одобрения Конгресса, что станет для него серьезным препятствием. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает агентство Reuters.

«Я полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом [США Джо] Байденом. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять», — ответил представитель Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Кирби также подчеркнул, что администрация Байдена информировала Трампа и его команду о введенных санкциях против России.

Ранее две российские нефтяные компании, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими «дочками» попали под блокирующие санкции США. Под ограничения попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Кроме них в новый санкционный список попали также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — за страхование судов, перевозящих российское сырье.

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