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07:30, 10 января 2025Путешествия

Тревел-блогерша назвала предмет гордости итальянцев и стыда россиян

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Report / Shutterstock / Fotodom  

Тревел-блогерша и путешественница побывала в Италии и назвала предмет гордости итальянцев и стыда россиян. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Девушка отметила, что жители этой европейской страны любят стильно одеваться, в особенности мужчины. «В Италии не принято как у нас в России ходить на работу каждый день в одном и том же, — пояснила она. — <…> Кроме того, вечером после трудового дня итальянцы обычно меняют строгий офисный образ на расслабленный и только после этого отправляются на прогулку, свидание или встречу с друзьями».

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Также в гардеробе итальянских мужчин должна быть одежда на все случаи жизни. Одна предназначается для работы, другая — для летней поездки на море, третья — для зимних каникул в горах.

«И если наши мужчины готовы отправиться на отдых в одной футболке и шортах, то итальянцы, выезжая к морю даже на пару дней, берут с собой полный чемодан вещей, — добавила россиянка. — В течение дня они могут переодеваться трижды: в одном образе идут на завтрак, второй предназначен для экскурсий и прогулок, а третий, более нарядный — для ужинов».

Ранее тревел-блогер побывал в США и назвал предмет гордости американок и стыда россиянок. Путешественник отметил, что в среде русскоязычных женщин лишний вес является серьезным недостатком. Поэтому они стараются следить за собой, соблюдать диету и заниматься спортом. В то же время американки абсолютно не стесняются своего внешнего вида.

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