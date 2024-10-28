Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 28 октября 2024Путешествия

Тревел-блогер побывал в США и назвал предмет гордости американок и стыда россиянок

Фото: Margaret.Wiktor / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогер и путешественник побывал в США и назвал предмет гордости американок и стыда россиянок. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в среде русскоязычных женщин лишний вес является серьезным недостатком. Поэтому они стараются следить за собой, соблюдать диету и заниматься спортом. В то же время американки абсолютно не стесняются своего внешнего вида.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

«Вместо того, чтобы попытаться хотя бы скрыть недостатки своего тела, они как будто специально выставляют напоказ все его проблемные участки, — пояснил он. — Американки весом в центнер обожают носить очень короткие шортики или прозрачные лосины, очень короткие юбки и топики».

Более того, по словам блогера, на животе, «где жировые отложения лежат слоями, в пупке у американок будет сиять пирсинг с бриллиантом». «А щиколотка будет украшена золотой цепочкой, несмотря на то, что стопа будет в крайне неухоженном состоянии, — добавил он. — Настолько плачевном, что было бы намного лучшей идеей никогда не привлекать внимание к этой части тела».

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Европе и удивилась некоторым особенностям и привычкам местных женщин. Девушка заметила, что европейки не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Молдавии объяснила причину присоединения к санкциям против России. Чем это обернулось для республики?

      В Китае заявили о победе Путина

      Отец Ассанжа допустил падение правительства Украины в любой день

      Средства ПВО уничтожили дрон небе над российским регионом

      Российские бойцы с дронов сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром

      Тревел-блогер побывал в США и назвал предмет гордости американок и стыда россиянок

      В Госдепе отреагировали на результаты выборов в Грузии

      Посол рассказал о заказе Данией вооружений у предприятий ВПК Украины

      В церкви детям случайно показали порно вместо текста гимна на экране

      Спящая отдельно от мужа почти 20 лет жена объяснила свой выбор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше