Тревел-блогер побывал в США и назвал предмет гордости американок и стыда россиянок

Тревел-блогер и путешественник побывал в США и назвал предмет гордости американок и стыда россиянок. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в среде русскоязычных женщин лишний вес является серьезным недостатком. Поэтому они стараются следить за собой, соблюдать диету и заниматься спортом. В то же время американки абсолютно не стесняются своего внешнего вида.

«Вместо того, чтобы попытаться хотя бы скрыть недостатки своего тела, они как будто специально выставляют напоказ все его проблемные участки, — пояснил он. — Американки весом в центнер обожают носить очень короткие шортики или прозрачные лосины, очень короткие юбки и топики».

Более того, по словам блогера, на животе, «где жировые отложения лежат слоями, в пупке у американок будет сиять пирсинг с бриллиантом». «А щиколотка будет украшена золотой цепочкой, несмотря на то, что стопа будет в крайне неухоженном состоянии, — добавил он. — Настолько плачевном, что было бы намного лучшей идеей никогда не привлекать внимание к этой части тела».

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Европе и удивилась некоторым особенностям и привычкам местных женщин. Девушка заметила, что европейки не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.