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13:21, 10 января 2025Мир

Трюдо предложил обменять Канаду на один из американских штатов

Трюдо в шутку предложил Трампу обменять Канаду на один из американских штатов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в шутку предложил избранному президенту США Дональду Трампу обменять страну на один из американских штатов на фоне его заявлений о необходимости территориального расширения. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Эта [тема] в какой-то момент всплыла [во время визита в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго], и затем мы стали всячески размышлять об этом (...) Я стал предлагать: "Что ж, мы, возможно, могли бы совершить обмен некоторых частей [Канады] на Вермонт или Калифорнию"», — рассказал политик.

При этом Трюдо подчеркнул, что когда он потребовал взамен Калифорнию или Вермонт, Трамп резко переменился в настроении и не оценил юмор своего канадского коллеги. После политики перешли уже к другим темам встречи.

Ранее журнал Politico смоделировал возможные внутриполитические последствия в случае присоединения Канады в качестве нового штата в составе США. В частности, в случае вступления североамериканская страна даст новые 45 мест Палате представителей и два места в Сенат, а также 47 голосов коллегии выборщиков на президентских выборах. Подобный сценарий может осложнить позиции Республиканской партии, так как большая часть населения Канады придерживается либеральных взглядов.

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