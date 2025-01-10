Украину отказались принять в рабочую группу по транзиту газа

Еврокомиссия отказалась принимать Украину в рабочую группу по транзиту газа

Еврокомиссия (ЕК) отказалась принимать Украину в рабочую группу по транзиту газа. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, ее цитирует ТАСС.

О создании технической группы объявили по итогам консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По словам Итконен, в нее войдут высокопоставленные чиновники Евросоюза и Словакии. Она должна начать работу в ближайшее время. Группа намерена изучить все экономические последствия прекращения Киевом транзита газа, в том числе для Украины, подчеркнула представитель ЕК.

В понедельник, 6 января, Фицо заявил о срыве консультаций в ЕС по газу из-за отсутствия украинской делегации. 9 января Фицо обсудил с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном проблему украинского транзита. По итогам встречи ЕК объявила о создании рабочей группы высокого уровня для «дальнейшего изучения и определения вариантов на основе совместной оценки ситуации, а также для выяснения того, как ЕС может помочь».

Премьер-министр Словакии пригрозил из-за остановки транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины заблокировать финансовую помощь Киеву. Если газовый вопрос не будет решен в обозримом будущем, подчеркнул премьер, Братислава будет готова «наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину». На решение проблемы Фицо выделил три недели.