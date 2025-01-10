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15:11, 10 января 2025Экономика

Устаревшим лифтам в России отложили срок замены

Совет ЕЭК продлил срок службы устаревших лифтов в России на пять лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России срок замены устаревших лифтов отложили на пять лет. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

Изначально все отслужившие 25 лет лифты должны были заменить или отремонтировать до 15 февраля 2025 года, но теперь срок продлили до 15 февраля 2030-го. В Минстрое ожидают, что до 2030 года в стране потребуется заменить 120 тысяч лифтов — приоритет отдадут тем, что выработали ресурс прочности.

«Ростехнадзором по результатам технического обследования лифта будет выноситься заключение о замене или частичной замене отдельных узлов и компонентов либо о продлении срока эксплуатации лифта, если его техническое состояние будет соответствовать требованиям безопасности», — уточнил представитель Минстроя.

Ранее вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров заявил, что при хорошем и качественном обслуживании старые лифты в России могут безопасно работать. Специалист отметил, что решение увеличить срок службы на пять лет было вынужденным — к 2025 году в стране не успеют заменить все лифты, выпущенные по старым требованиям.

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