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14:28, 10 января 2025Бывший СССР

В Киеве демобилизацию связали с исчезновением государства Украина

«Страна»: Минобороны Украины отложило внесение закона о демобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны Украины увеличивает срок внесения законопроекта о демобилизации. Об этом заявил первый заместитель главы украинского оборонного ведомства Иван Гаврилюк, передает «Страна.ua».

По его словам, законопроект готов, но министерству необходимо понять, каким образом снять с передовой большое количество военнослужащих, чтобы это «не привело к исчезновению государства Украина».

Он добавил, что оборонному ведомству требуется еще три месяца, чтобы проработать новые формы и способы ведения боевых действий.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что украинские власти не планируют демобилизовывать военных, поскольку это может привести к поражению Киева. Помимо этого, по его словам, в настоящее время Минобороны Украины уделяет большое внимание ротации находящихся на первой линии подразделений.

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