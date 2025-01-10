В Киеве демобилизацию связали с исчезновением государства Украина

«Страна»: Минобороны Украины отложило внесение закона о демобилизации

Министерство обороны Украины увеличивает срок внесения законопроекта о демобилизации. Об этом заявил первый заместитель главы украинского оборонного ведомства Иван Гаврилюк, передает «Страна.ua».

По его словам, законопроект готов, но министерству необходимо понять, каким образом снять с передовой большое количество военнослужащих, чтобы это «не привело к исчезновению государства Украина».

Он добавил, что оборонному ведомству требуется еще три месяца, чтобы проработать новые формы и способы ведения боевых действий.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что украинские власти не планируют демобилизовывать военных, поскольку это может привести к поражению Киева. Помимо этого, по его словам, в настоящее время Минобороны Украины уделяет большое внимание ротации находящихся на первой линии подразделений.