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04:14, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине объяснили отказ демобилизовывать военных

Депутат Рады Костенко: демобилизация на Украине приведет к поражению ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинские власти не планируют демобилизовывать военных, поскольку это может привести к поражению Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что в Министерстве обороны ведутся дискуссии на соответствующую тему, однако «в нынешних условиях» проведение демобилизации маловероятно.

Помимо этого, по его словам, в настоящее время Минобороны Украины уделяет большое внимание ротации находящихся на первой линии подразделений.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход сообщила, что демобилизация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в данный момент невозможна из-за провала мобилизации. Она добавила, что на Украине не выполняются мобилизационные планы, которые имеются на сегодняшний день.

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