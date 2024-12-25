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22:25, 25 декабря 2024Бывший СССР

В Верховной Раде прокомментировали перспективы демобилизации ВСУ

Скороход: демобилизация в ВСУ невозможна из-за провала мобилизации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Демобилизация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в данный момент невозможна из-за провала мобилизации. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, ее слова приводит издание «Новости Live».

«Мы не выполняем мобилизационные планы, которые имеются на сегодняшний день. Демобилизация будет критической для главкома ВСУ Александра Сырского, потому что, по его словам, бойцов на передовой некем заменить», — прокомментировала перспективы демобилизации Скороход.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизация военнослужащих до 25 лет невозможна без их замены. Он добавил, что, если просто демобилизовать военных, это приведет к обвалу отдельных участков фронта.

Позже в Киеве родственники солдат ВСУ устроили митинг с требованием установить четкие сроки службы в армии.

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