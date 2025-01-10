В ООН заинтересовались возможной встречей Путина и Трампа

Офис генсека: ООН поддерживает любые контакты между Путиным и Трампом

ООН поддерживает любые контакты между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, который вступит в должность 20 января. Об этом заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, передает Reuters.

«Любой диалог между США и Россией приветствуется», — отметил представитель генсека ООН.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Трамп не сможет снять санкции против России без одобрения Конгресса, что станет для него серьезным препятствием. При этом он подчеркнул, что администрация Байдена информировала Трампа и его команду о введенных санкциях против России.