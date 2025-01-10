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20:45, 10 января 2025Мир

В ООН заинтересовались возможной встречей Путина и Трампа

Офис генсека: ООН поддерживает любые контакты между Путиным и Трампом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pool / Reuters

ООН поддерживает любые контакты между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, который вступит в должность 20 января. Об этом заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, передает Reuters.

«Любой диалог между США и Россией приветствуется», — отметил представитель генсека ООН.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Трамп не сможет снять санкции против России без одобрения Конгресса, что станет для него серьезным препятствием. При этом он подчеркнул, что администрация Байдена информировала Трампа и его команду о введенных санкциях против России.

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