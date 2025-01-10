В Пентагоне ответили на вопрос о новой военной базе в Сирии

В Пентагоне опровергли информацию о новой военной базе в Сирии

США не создают новую военную базу на севере Сирии, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

Она подчеркнула, что уходящая администрация президента Джо Байдена не предпринимает попыток «изменений в положении сил в Сирии или Ираке».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что администрация Байдена и власти Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии. Так западные страны смогут быстрее достичь своей цели — обеспечить доминирование в регионе на основе концепции «порядка, основанного на правилах», говорилось в публикации.