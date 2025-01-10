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10:18, 10 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали Зеленского террористом из-за ситуации с Приднестровьем

Нардеп Дмитрук назвал Зеленского международным террористом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил в терроризме президента Украины Владимира Зеленского из-за энергокризиса в Приднестровье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский — международный террорист!» — написал он.

Таким образом депутат обвинил президента Украины в создании энергетического кризиса в Приднестровье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Приднестровье сложился острый кризис энергоснабжения, за которым стоят Киев и Кишинев. Он указал, что в течение многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых жила республика.

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