Нардеп Дмитрук назвал Зеленского международным террористом

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил в терроризме президента Украины Владимира Зеленского из-за энергокризиса в Приднестровье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский — международный террорист!» — написал он.

Таким образом депутат обвинил президента Украины в создании энергетического кризиса в Приднестровье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Приднестровье сложился острый кризис энергоснабжения, за которым стоят Киев и Кишинев. Он указал, что в течение многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых жила республика.