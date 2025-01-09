В Молдавии назвали виновного в энергетическом кризисе в Приднестровье

МИД Молдавии: В энергетическом кризисе в Приднестровье виновата Россия

МИД Молдавии назвал Россию виновной в энергетическом кризисе в Приднестровье. Об этом со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) сложился острый кризис энергоснабжения, за которым стоят Киев и Кишинев.

«На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности», — заявил спикер российского лидера.

В Молдавии при этом восприняли обвинение коллективного Запада в усугублении кризиса в Приднестровье из-за чрезмерной политизированности как попытку возложить ответственность за ситуацию на Кишинев и Киев. Поэтому бывшая республика СССР потребовала разъяснений и вызвала временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Молдавии Александра Андреева в МИД республики.