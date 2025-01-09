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16:48, 9 января 2025Бывший СССР

Представитель посольства России прибыл в МИД Молдавии

Временный поверенный в делах РФ в Молдавии прибыл в МИД республики
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Временный поверенный в делах России в Молдавии Александр Андреев прибыл в МИД республики после вызова молдавской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель посольства России был вызван в связи с заявлениями Москвы о том, что энергокризис в Приднестровье искусственно создан Западом и Украиной. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Татьяна Барак сообщила, что подобные заявления негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы.

Ранее Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в странах Евросоюза после прекращения поставок из России. По словам государственного секретаря Министерства энергетики Молдавии Константина Боросана, правительство страны также предложило самостоятельно закупать газ для расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, поставляющей энергию жителям правого берега Днестра, но ответа от руководства Приднестровья не последовало.

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