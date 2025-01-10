В России детский тренер по футболу заставил воспитанников пинать малыша и попал на видео

В Татарстане воспитанники детской секции по футболу толпой запинали малыша

В Татарстане дошкольники из детской секции по футболу толпой запинали малыша. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах с камеры наблюдения видно, как сидящие на скамейке дети несколько раз пинают лежащего рядом на полу мальчика. Это замечает тренер и, не останавливая происходящее, что-то говорит воспитанникам, после чего те уже толпой окружают сверстника и начинают наносить ему удары ногами и руками. Сам мужчина спокойно наблюдает за происходящим, однако через несколько секунд дует в свисток, и дошкольники начинают расходиться.

По информации канала, инцидент произошел до Нового года в детсаду «Колокольчик» Набережных Челнов, где арендовала помещение футбольная секция «Пантера», организованная индивидуальным предпринимателем, имя которого не называется. Родители уверены, что тренер специально заставил воспитанников избить соратника по команде. При этом руководителю клуба якобы удалось урегулировать с ними конфликт. Сейчас договор аренды расторгнут, и секция больше не проводит занятия по футболу в этом детском саду.

В свою очередь, Baza уточнила, что запись сделана в октябре 2024 года. По словам матери избитого ребенка, травм он не получил, но стал плохо спать и боится ходить на тренировки.

В беседе с RT женщина рассказала, что ее сын прилег на пол, так как устал. «Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили, — заявила она, подчеркнув, что тренер отрицал вину, называя ее сумасшедшей. — Сказал, чтобы я это еще доказала. А когда я сказала про запись, он ответил: "Ну там же нет звука"».

Россиянка добавила, что тренера уволили в тот же день. К руководству детсада и спортшколы претензий у нее нет.

Ранее в Нижнем Новгороде родители толпой избили детского тренера, толкнувшего во время футбольного матча мать одного из игроков. На появившихся в сети кадрах видно, как женщина что-то громко кричит и бьет педагога по плечу. В ответ мужчина отталкивает россиянку, и она падает. После этого на наставника детской команды набрасываются присутствующие в зале взрослые.