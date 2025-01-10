В России спрогнозировали сроки окончания боев за Суджу

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ могут победить в боях за курскую Суджу уже в январе

ВС России могут победить в боях за город Суджа в Курской области уже в январе. Такие сроки в разговоре с Life.ru спрогнозировал военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что предвидятся жесткие бои.

По его словам, взятие Суджи под контроль России позволит перекрыть пути снабжения Вооруженным силам Украины (ВСУ). «В этом направлении этот город ключевой. Через него все коммуникации идут в направлении Курской области, и на Курчатов, и на Курск, и в том числе на Сумскую область», — подчеркнул Дандыкин.

Эксперт добавил, что уже сейчас противник сдается в плен, причем не единично, а организованными группами.

Ранее российский военблогер Егор Гузенко заявил об окружении до 1000 солдат ВСУ под Суджей — в Малой Локне. Также бои ведутся в микрорайоне Замостье и около Суджанского маслодельного завода.