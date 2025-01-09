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15:03, 9 января 2025Россия

Российский военблогер заявил об окружении до 1000 солдат ВСУ под Суджей

Военблогер Тринадцатый: под Суджей до 1000 солдат ВСУ попали в окружение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение под Суджей — райцентром в Курской области. Об этом сообщает в Telegram российский военнослужащий и блогер Егор Гузенко, который под псевдонимом Тринадцатый освещает ход специальной военной операции.

9 января стало известно о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев.

По данным блогера, бои ведутся в микрорайоне Замостье и около Суджанского маслодельного завода. Неподалеку от Суджи — в населенном пункте Малая Локня — в оперативное окружение попали до 1000 солдат ВСУ, подчеркнул Тринадцатый.

Ранее другой военный блогер – Владимир Романов – исключил возможность обмена удерживаемой ВСУ части Курской области на иные территории. Он заявил, что приостановки боевых действий не произойдет даже после возвращения контроля над всей приграничной полосой. «Уже есть замысел на последующие действия», — отметил Романов.

ЖЗЛ
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