Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали мины в селе Большое Солдатское Курской области. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, мины «лепестки» и «колокольчики» разбросаны на улице 8-Марта в курском селе.
«На территории Большесолдатского района по-прежнему опасно», — подчеркнул Зайцев, обратившись к жителям российского региона.
Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный рассказывал, что украинские солдаты минируют дома, когда отступают из населенных пунктов в российском приграничье.