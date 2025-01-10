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14:08, 10 января 2025Россия

В российском регионе сообщили о разбросанных ВСУ минах

Глава района Курской области Зайцев: ВСУ разбросали мины в Большом Солдатском
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали мины в селе Большое Солдатское Курской области. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, мины «лепестки» и «колокольчики» разбросаны на улице 8-Марта в курском селе.

«На территории Большесолдатского района по-прежнему опасно», — подчеркнул Зайцев, обратившись к жителям российского региона.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный рассказывал, что украинские солдаты минируют дома, когда отступают из населенных пунктов в российском приграничье.

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