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12:43, 10 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни

На Алтае задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба ФТС

На Алтае задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, в Локтевском районе для проверки остановили грузовой автомобиль со стратегически важными ресурсами. Иностранец предложил сотруднику таможни десять тысяч долларов за свободный выезд машины с территории России. Таможенник сразу доложил начальству о склонении к преступлению. В момент передачи денег взяткодатель был задержан.

Подозреваемый арестован на два месяца, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за прослушку подчиненных и попытку дать взятку силовику.

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