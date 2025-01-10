В российском регионе задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни

На Алтае задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере») УК РФ.
По данным ведомства, в Локтевском районе для проверки остановили грузовой автомобиль со стратегически важными ресурсами. Иностранец предложил сотруднику таможни десять тысяч долларов за свободный выезд машины с территории России. Таможенник сразу доложил начальству о склонении к преступлению. В момент передачи денег взяткодатель был задержан.
Подозреваемый арестован на два месяца, проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что россиянина осудили за прослушку подчиненных и попытку дать взятку силовику.