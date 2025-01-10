В российском регионе задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни

На Алтае задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни

На Алтае задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, в Локтевском районе для проверки остановили грузовой автомобиль со стратегически важными ресурсами. Иностранец предложил сотруднику таможни десять тысяч долларов за свободный выезд машины с территории России. Таможенник сразу доложил начальству о склонении к преступлению. В момент передачи денег взяткодатель был задержан.

Подозреваемый арестован на два месяца, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за прослушку подчиненных и попытку дать взятку силовику.