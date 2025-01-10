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13:57, 10 января 2025Ценности

Общественность возмутилась внешним видом журналиста в репортаже о пожаре в Лос-Анджелесе

Мария Винар
СюжетЛесные пожары:

Кадр: pagesix.com

Общественность возмутилась внешним видом американского журналиста Дэвида Мьюира в репортаже о лесных пожарах в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Сотрудники телеканала ABC News заметили, что во время освещения климатической катастрофы, которая затронула частные дома многих жителей Калифорнии, Мьюир уменьшил размер пожарной куртки с помощью прищепки. Коллег журналиста смутил его поступок. По их словам, он сделал это с целью подчеркнуть свое телосложение. «Его нарциссизм довольно велик в этом смысле. Мне нравится Дэвид, за исключением этой его части личности», — посетовал один из сотрудников телеканала, который пожелал остаться анонимным.

Еще один коллега Мьюира упомянул его снимки в соцсетях, на большей части которых он запечатлен в футболках с короткими рукавами. «Попытка выглядеть "горячо" во время пожара… Это возмутительно», — заявил собеседник портала.

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.

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