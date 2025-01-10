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17:52, 10 января 2025Из жизни

В статуе из знаменитой церкви нашли 800 старинных монет

В Германии реставраторы нашли 816 золотых монет XVII века в знаменитой церкви
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ArtMari / Shutterstock / Fotodom

В Германии реставраторы, занимавшиеся восстановлением знаменитой церкви, где в XVI веке проповедовал Мартин Лютер, нашли 816 старинных золотых и серебряных монет в ноге статуи. Об этом пишет Live Science.

Клад нашли еще в 2022 году, однако объявили о нем только в конце 2024-го. Монеты обнаружили в церкви Святого Андрея в городе Лютерштадт-Айслебен, земля Саксония-Анхальт. Храм известен тем, что Лютер прочитал там свои последние проповеди в 1546 году. Четыре мешочка с монетами находились в ноге статуи, посвященной графу и графине, правивших городом.

Ученые установили, что монеты были спрятаны в XVII веке — примерно в 1640 году, во время Тридцатилетней войны. Тогда в городе находились шведские солдаты, постоянно грабившие жителей. Самые ценные золотые монеты клада были завернуты в бумагу и подписаны. Надписи указывают, что этими деньгами состоятельные прихожане платили священникам за особые услуги: свадьбы, крещения, похороны, а также за хорошие места во время служб.

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«Просто чудо, что сокровище не нашли раньше. Сейчас я могу сказать только, что это было огромное состояние. Гораздо больше, чем ремесленник мог заработать за год», — сказал в интервью Live Science Ульф Дрегер — специалист Государственной коллекции монет Саксонии-Анхальт.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рабочие нашли на стройке 1368 древнеримских монет. Они были отчеканены в период с 157-го года до нашей эры по 68-й год нашей эры, когда в Риме правил император Нерон.

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