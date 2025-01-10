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19:59, 10 января 2025Экономика

Москвичам предсказали раннюю весну

Синоптик Тишковец: весна в Москве наступит раньше срока, настоящей зимы не будет
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Весна в 2025 году обрадует москвичей раньше обычного. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Основания для таких прогнозов дает температурный режим текущей зимы. В этом году она выдалась аномально теплой: в первую декаду января столбики термометров поднялись выше климатической нормы на 4-12 градусов. В данный момент погода в столице пребывает в состоянии «метеорологической» весны — среднесуточная температура в Москве держится выше нуля. Снежный покров стремительно тает, на сегодня его высота в пять раз меньше январской нормы. Скорые снегопады и слабое похолодание ситуацию не изменят — сугробы в ближайшее время покинут юг, юго-запад и запад Русской равнины.

Вторая декада января, как ожидает метеоролог, не станет иной. «Настоящей зимы не будет — зима канет в лету! Весна наступит раньше срока!» — предрек синоптик. До конца зимы температура в Москве будет превышать норму на пять градусов. Морозные сюрпризы еще предстоят, но кардинально температурный фон не изменят. Рассчитывать на обильные снегопады также не стоит, считает Тишковец.

Неустойчивые метеоусловия, по словам специалиста, сохранятся и в марте. Температура в среднем будет выше нормы на четыре градуса. Апрель также окажется непривычно теплым — среднемесячная температура обещает превысить норму на три градуса. Согласно расчетам Тишковца, климатическая весна наступит раньше 20-х чисел марта — обычно именно в это время в Москве сменяются сезоны. Снежный покров, как ожидает синоптик, окончательно сойдет к началу апреля.

Ранее москвичам рассказали, какая погода ждет их в эти выходные, 11 и 12 января. По прогнозам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, снег в мегаполисе местами растает, небо затянет облаками, возможен дождь. Воздух прогреется до 4 градусов тепла.

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