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06:49, 10 января 2025Экономика

Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек

Япония исключила из списков санкций восемь человек, включая мать Пригожина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Японские власти исключили из списков санкций восемь человек. В частности, мать Евгения Пригожина Виолетту, сказано в пресс-релизе японского МИД.

Помимо этого, из списков решением кабинета министров были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев. Посмертно были исключены и экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович, а также бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.

Утром 10 января стало известно, что Япония ввела санкции в отношении трех российских банков, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц. В частности, рестрикции коснулись гендиректора «Алросы» Павла Маринычева.

В ноябре прошлого года телеканал NHK World сообщил, что японское правительство рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и Северной Кореи из-за развития их сотрудничества.

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