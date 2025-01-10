В России стартовал нацпроект по обводнению Волги

В рамках нацпроекта к 2030 году на Волге восстановят 44 водных объекта

До конца 2030 года в Волгоградской области восстановят 44 водных объекта. Инициатива реализуется в рамках экологического нацпроекта по обводнению Волги, передает ТАСС со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

За следующие шесть лет в Волго-Ахтубинской пойме планируется возвести масштабный гидротехнический комплекс, включая 32-метровый канал для переброса воды из Волгоградского водохранилища в реку Ахтубу, гидроэлектростанцию и водорегулирующие сооружения. В рамках проекта также намечается строительство 74 водопропускных сооружений — мера позволит разгрузить пути водотока на реках Донского бассейна в период разлива. Вдобавок в планах специалистов расчистить 42 ерика и озера, в том числе и на территории рек Иловли и Медведицы.

В 2023 году в Минэкологии Татарстана предположили, что причиной рекордного обмеления Волги могла стать ошибка Росгидромета в прогнозировании притока воды в реку. Кроме того, маловодье бассейна Волги могло усугубить увеличение сброса воды через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы.