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18:52, 28 декабря 2023Среда обитания

Названы причины рекордного обмеления Волги

Минэкологии Татарстана: ошибка Росгидромета могла привести к обмелению Волги

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К рекордному обмелению Волги могла привести ошибка Росгидромета в прогнозировании притока воды в реку. Такую причину назвал глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, его слова передает газета «Вечерняя Казань».

Куйбышевское водохранилище — основной регулятор стока всего Волжско-Камского каскада. Вода в него поступает из рек Кама и Свияга. «Кама нас всегда спасала по заполнению Куйбышевского водохранилища (...) Росгидромет немного ошибся: сказал, из Камы вода пойдет. [Но] когда [мы] спускали воду, мы были против этого решения, потому что моделировали Каму. В этом году снега в горах на Урале было мало», — рассказал министр.

По словам Шадрикова, вода, поступающая по Каме с Урала, в 2023 году таяла с опозданием в две недели. По разливу Свияги можно предсказать объемы воды, поступающей в Волгу из боковых притоков: в этом году она даже не вышла из берегов. Растаявший снег не попал в Свиягу, а ушел в сухой грунт, что не учло федеральное ведомство, констатировал министр.

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Другой проблемой, усугубившей маловодье бассейна Волги, стал увеличенный сброс воды через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы. За сокращение использования ресурсов реки помимо Татарстана выступала Самарская и Ульяновская область, Марий Эл и Чувашия.

Ранее о проблеме катастрофического обмеления Куйбышевского канала высказался президент Владимир Путин. Он отметил, что решением вопроса занимаются власти, а также выразил надежду, что страна не потеряет свою главную реку.

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      Виктория Клабукова
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