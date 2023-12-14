Путин высказался о риске потерять главную русскую реку

Президент Путин выразил надежду, что обмеления Волги не произойдет

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что обмеления Волги не произойдет и страна не потеряет свою главную реку. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт с энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности. Водопользователи в низовьях хотят, чтобы река была более полноводной», — заявил Путин в ответ на вопрос о катастрофическом обмелении Куйбышевского канала, с которым столкнулись жители регионов Поволжья.

Президент признал проблему и заявил о намерении ее решить. «Правительство работает над этим и не бросит на самотек в прямом и переносном смысле этого слова», — сыронизировал Путин.

В конце ноября в Волге обнаружили массовый мор рыбы. Множество рыбных туш обнаружили в заливе реки в Казани. В отделении Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Татарстану заявили, что мор произошел из-за искусственно вырытой протоки, в которую попала хлорированная вода.