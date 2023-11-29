Среда обитания
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17:07, 29 ноября 2023Среда обитания

В Волге обнаружили массовый мор рыб

В Казани в заливе Волги обнаружили множество рыбных туш

Фото: Nikolai Artamonov / Unsplash

В Казани в заливе Волги обнаружили множество рыбных туш, сообщает «Татар Информ».

Плавающие на поверхности туши сфотографировал местный житель. По его словам, мор произошел в районе СНТ «Залив» недалеко от Аракчинской улицы. Мужчина рассказал, что в этом районе недавно прорвало водопроводную трубу, и в залив в течение нескольких дней текла хлорированная вода.

В отделении Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Татарстану заявили, что мор произошел из-за искусственно вырытой протоки, в которую попала хлорированная вода. «Этот водоем был вырыт. Протоку вырыли, чтобы можно было на лодке проплыть и рыбу в ловушку заманить. А хлорированную воду действительно сбросили, рыба оказалась в западне», — рассказали в ведомстве.

Ранее экологи предупредили о чрезвычайных последствиях обмеления Волги. Например, предстоящей зимой из-за снижения уровня воды могут сильной промерзнуть водоемы, что приведет к мору рыбы и повлияет на предстоящий нерест в том числе промысловых пород.

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      Мария Черкасова
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