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10:30, 17 ноября 2023Среда обитания

Экологи предупредили об опасных последствиях обмеления Волги

Эксперт Богачев: обмеление Волги приведет к массовому мору рыбы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обмеление реки Волги чревато опасными экологическими последствиями. О них предупредили эксперты, опрошенные «Известиями».

В компании «РусГидро» пришли к выводу, что с 2008 года в бассейне Волги наступил период преобладающих маловодных лет. Представители организации заверили, что наблюдаемый уровень воды в реке является низким, но находится в нормативных пределах.

По словам руководителя саратовского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолия Богачева, из-за снижения уровня воды в Волге водоемы предстоящей зимой могут сильно промерзнуть, что значительно повлияет на предстоящий нерест, в том числе промысловых пород. «Мы можем получить достаточно серьезный мор рыбы. Понятно, что он совпадет с периодами нереста. Уже сейчас можно говорить, что нерест весной будет неэффективным», — заявил он.

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Специалист Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова отметила, что в период маловодья может погибать до 80 процентов икры — как следствие, количество рыбы значительно уменьшается. Она добавила, что промысловые запасы рыбы складываются из нескольких поколений и в случае, если со снижением численности отлов не сократится, возникнет существенный ущерб. При этом негативные последствия будут наблюдаться по всей пищевой цепи, так как уменьшение количества рыбы приведет к угрозе выживанию некоторых животных и ряда птиц, которые ею питаются. Кроме того, подчеркнула эколог, уменьшение объема воды в Волге способно привести к повышению концентрации вредных веществ, росту солености Каспийского моря и цветению воды.

В заключение Тельнова рассказала, что качество воды влияет не только на экосистему, но и на людей, особенно тех, кто живет в городах, водозабор которых аффилирован с Волгой. В случае, если износ гидротехнических сооружений приведет к аварии, произойдет экологическая катастрофа, предрекла она.

Ранее в ноябре Росводресурсы пришли к выводу, что потеря уровня воды в емкостях Волжско-Камского каскада связана с падением уровня Каспийского моря.

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      Полина Кислицына
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