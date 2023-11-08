В России начали массово выращивать мискантус. Почему ученые говорят о его опасности и вспоминают борщевик?

Эколог Рыбальченко: выращивание мискантуса в РФ вызывает опасения

В начале ноября в России начали внедрять новую экзотическую культуру мискантус. По словам ученых, многолетнее травянистое растение выделяет в атмосферу значительно больше кислорода, чем лесные насаждения. И если его использовать вместо топлива, переработав в брикеты, то углеродного следа практически не остается. В России уже формируется сеть предприятий по производству и переработке растения в целлюлозу. Пробную плантацию засеяли в Московской области. Запущенный в Подмосковье завод — опытное производство, также имеются планы по открытию предприятий в Новосибирской и Калининградской областях.

Однако при всех положительных качествах не учитывается то, как его широкое распространение может отразиться на экологии. Эксперты предупредили, что агрокультура несет в себе потенциальную опасность.

В чем заключается опасность мискантуса

Мискантус — многолетнее травянистое растение злакового подсемейства Просовые, срок его жизни может составлять более 20 лет. Мискантус очень быстро растет. С одной стороны, это хорошо для производства, но может быть плохо для экосистемы, в которой оказывается растение, поскольку оно способно вытеснять другие культуры. «Если растение растет быстро, то во время эволюции у него выработалось отличительное поведение. Не бывает так, что надземная часть растет быстро, а корневая — медленно, не захватывая новые территории», — подтверждает эксперт ОНФ и член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Фото: Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpess.com

Не исключено, что мискантус может оказаться агрессивным растением: пока точно неизвестно, насколько этот тростник безвреден.

С другой стороны, широко эта культура пока не известна. «Мискантус пока известен только специалистам — технологам, которые будут его выращивать на полях», — заключил эксперт. Идею заменить деревья на что-то иное он назвал правильной, однако подчеркнул, что «мы еще точно не знаем, вреден ли этот тростник».

Неизвестно, не будет ли мискантус вытеснять существующие растения, как это произошло с борщевиком. Поэтому нужно внимательно изучить агрессивность этого вида Илья Рыбальченко эксперт ОНФ и член Совета МГО Российского экологического движения

По мнению доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталия Наполова, к массовому внедрению мискантуса нужно подходить с осторожностью. Он напомнил, что у себя на родине, в Азии, растение является опасным сорняком и переносчиком ряда заболеваний сельскохозяйственных культур.

Россию заполонил борщевик Сосновского

В СССР был опыт массового использования одной агрокультуры, но на практике инициатива обернулась катастрофическими последствиями. В 1950-х, когда в Советском Союзе остро стоял вопрос восстановления разрушенной войной экономики, нужно было срочно отыскать дешевый способ прокормить скот. Тогда лучшее решение увидели в борщевике Сосновского: он довольно неприхотлив, богат протеином и витаминами и к тому же быстро растет. Растение начали активно культивировать, его неоспоримым преимуществом оказалась дешевизна: возделывать борщевик было проще, чем другие традиционные кормовые культуры — например, кукурузу.

Фото: Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpess.com

Однако надежды были напрасными: борщевик оказался опасным растением, которое быстро дичает, проникает в естественные экосистемы и практически полностью их разрушает. Молоко коров, которые им питались, оказалось горьким, также выяснилось, что сок борщевика вызывает сильные ожоги.

С каждым годом растение захватывало все большие территории. Только за первое полугодие 2023-го в России выявили 9,8 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, которые заросли борщевиком Сосновского. В общей сложности площади захваченных им земель исчисляются сотнями тысяч гектаров. По разным оценкам, борщевик занимает от 20 до 40 процентов сельскохозяйственных угодий в стране.

Борщевик способен выжить практически в любом климате: его находили даже на берегу Северного Ледовитого океана. На истребление борщевика каждый год тратятся миллионы рублей, но особого эффекта это все равно не приносит. Сорняк продолжает размножаться: одно растение борщевика Сосновского дает от 20 до 100 тысяч семян.

В целом внедрение мискантуса в России выглядит как перспективное начинание. Растение может оказаться действительно полезным, однако ученые опасаются, что его массовое распространение может привести к очередной ошибке с непредсказуемыми последствиями.