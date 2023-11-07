В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру. Что такое мискантус и зачем он нужен?

РАН начала внедрять в России новую сельскохозяйственную культуру мискантус

В Институте цитологии и генетики СО РАН (ИЦИГ) начали внедрять новую экзотическую культуру мискантус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам авторов проекта, в России уже формируется сеть предприятий про производству и переработке растения в целлюлозу. В 2020 году в Московской области засеяли пробную плантацию мискантуса сорта «сорановский». Впоследствии из целлюлозы произвели биоразлагаемую посуду, а также отрабатываются технологии по производству упаковочных материалов и целлюлозного волокна.

По мере того как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта «сорановский» большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки Петр Куценогий Заместитель директора ИЦиГ по инновационной деятельности

Планируется, что сеть заводов сможет производить по десять тысяч тонн продукции в год. Запущенный завод в Московской области до сих пор считается опытным производством, также имеются планы по открытию предприятий в Новосибирской и Калининградской областях.

Что такое мискантус

Мискантус — многолетнее травянистое растение из которого можно производить целлюлозу. Продолжительность их жизни составляет до 30 лет и чаще всего встречается в Азии, Африке и Австралии. В России оно растет на юге Приморского края.

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С одного растения можно получить около килограмма биомассы, а с гектара — до 22 тонн. Эта биомасса содержит около 44 процентов целлюлозы. Растение можно использовать для производства биотоплива, наполнителей для кошачьих туалетов, легких строительных блоков и различных видов биоразглагаемой упаковки.

Также мискантус нередко используют в декоративных целях. К примеру, их высаживают вдоль береговой линии водоемов, а также соцветия используют при создании флористических композиций.

Зачем в России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

Как отмечают в РАН, еще во времена СССР огромные площади страны были выделены для производства хлопчатника, из которого затем получают целлюлозу. Прорабатывать возможность внедрения мискантуса как замены хлопчатнику в России начали в 2012 году году, когда зарегистрировали и запатентовали сорт «сорановский».

«Изучение и поиск растений, способных давать значительные количества биомассы в условиях высоких широт и холодного вегетационного периода, позволит использовать значительные маргинальные земли, не используемые в настоящее время в виду недостаточной эффективности ведения на них традиционного земледелия», — объяснял один из участников группы сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН по изучению мискантуса Алексей Розанов.

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Специалисты отмечали, что мискантус, в отличие других растений, сохраняет способность к высокопродуктивному фотосинтезу в условиях короткого и холодного вегетационного периода. Поэтому ученые дополнительно изучали, способны ли сорта растения произрастать на территории Сибири и Дальнего Востока. По утверждению специалистов, сорт «сорановский» способен «комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ».

Мы создали определенный цикл технологий, систему, которая позволяет определять белок, отвечающий за путь фотосинтеза. Этот метод, после некоторой доработки, может использоваться для оценки перспективности использования в российских условиях других, новых для традиционного сельского хозяйства, видов растений», — говорил руководитель проекта Сергей Пельтек.