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21:11, 13 июля 2025Мир

На Западе упрекнули Трампа в лицемерии из-за Украины

Профессор Дизен счел лицемерной политику Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Pool via CNP / Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за военной помощи Украине. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Эксперт отметил, что Трамп осуждал своего предшественника Джо Байдена за отправку оружия Киеву, а теперь его администрация «ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия». «Лозунг "Америка превыше всего" давно в прошлом», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву.

До этого Трамп пообещал рассмотреть обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако, по его словам, это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.

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